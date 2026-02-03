Iğdır Süper Lig ekibini dağıttı: 50 dakikada 5 gol attı 6-0 kazandı

Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Iğdır FK, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 6-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

50 DAKİKADA 5 GOL ATTI

Iğdır FK, 12. ve 25. dakikalarda Antoine Conte, 16. dakikada Aaron Suarez, ve 31. dakikada Dorin Rotairu'nun attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıda 50. dakikada Özder Özcan'ın golü skoru 5-0'a taşırken, 6. golü 85. dakikada Gianni Bruno attı ve mücadele 6-0 bitti.

IĞDIR FK İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Iğdır FK, gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.

3 maçını da kaybeden Antalyaspor ise puansız olarak 8. ve son sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Barış Çiçeksoyu, Harun Terin

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Tsunami (Dk. 46 Alim Öztürk), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 65 Gökcan Kaya), Bacuna (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Rotariu (Dk. 59 Ahmet Emin Engin), Conte, Ali Kaan Güneren, Suarez, Özder Özcan (Dk. 73 Bruno), Serkan Asan

Antalyaspor: Kağan Arıcan, Muhammed Emin Özkul, Hasan Yakub İlçin, Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Berkay Topdemir (Dk. 59 Mücahid Emre Özata), Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez (Dk. 86 Kayra İlkbaharlılar), Kerem Kayaarası, İbrahim Kencu (Dk. 59 Arda Altun)

Goller: Dk. 12 ve 24 Conte, Dk. 16 Suarez, Dk. 31 Rotariu, Dk. 50 Özder Özcan, Dk. 85 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kart: Dk. 88 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)