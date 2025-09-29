Hüseyin Eroğlu: Ağır bir karar oldu

Hüseyin Eroğlu: Ağır bir karar oldu
Yayınlanma:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kayserispor karşısında 9 kişi kalmalarına rağmen 1 puan aldıklarını belirtirken, ikinci kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kayserispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmalarını "9 kişiyle 1 puan almak iyi bir sonuç" diyerek değerlendirdi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Geçen haftanın verdiği moralle kazandığımız bir maçtan sonra oyuncularımızla iyi bir hafta geçirmiştik. Ama ilk yarı oyuna bir türlü giremeyen oyuncularımız vardı. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık. Bunların birçoğunda pas hatalarımız, yanlış tercihlerimiz ve topun bizde kalmamasıydı. Süreçte tabii ki yine de gol bularak öne geçtik. Savunmamız, kalecimiz Erhan'ın performansı gerçekten ilk yarıda iyiydi. Planımız aslında tutmuştu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik.

"TALİHSİZ BİR KART YEDİK"

Rakibin de kazanmak için hamleler yapacağını, taraftarı önünde kazanmak isteyeceğini biliyorduk. Hamle şansımızı ikinci yarı kullanıp belki geçişten skoru lehimize daha da artırma fırsatı olabilirdi. Talihsiz bir kart yedik. Doğru bir karttı. 10 kişi kaldığımız an aslında biraz daha savunmada durmaya çalıştık. Alanları kapattık. 5-3-1'e döndük. Biraz daha koridorları kapatmak istedik. Rakibin kenarlardan geleceğini biliyorduk.

9 kişiyle 1 puan aldılar9 kişiyle 1 puan aldılar

İkinci kırmızı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun bir teması var ama çok ağır bir temas olduğunu düşünmüyorum. Bence ağır bir karar oldu ve 9 kişi kaldıktan sonra da tamamıyla savunmada kaldık. Oyuncularımı kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Evet burası zor bir deplasman. Gönül isterdi kazanmak ama belki 11-11 gitseydi bizim lehimize olabilirdi. 9 kişiyle bir puan aldık, bu anlamda iyi diye düşünüyorum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

