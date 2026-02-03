Hull City son maçı oldu: Acun Ilıcalı sevinirken Valerien Ismael kovuldu

Premier Lig mücadelesi veren Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City sahasında Blackburn Rovers!ı 1-0 mağlup ederek 3. sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers ile yollarını ayırdı.

İngiliz ekibi, yaptığı açıklamada Fransız çalıştırıcı ve yardımcı antrenör Dean Whitehead ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

1 YILDA ENKAZ BIRAKTI

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael göreve Şubat 2025’te başladı. Yaklaşık 1 yıl görev yapan deneyimli çalıştırıcı sık sık eleştirilerin odağında yer aldı.

İSTATİSTİKLER:

43 maç

11 galibiyet

11 beraberlik

21 mağlubiyet

Puan ortalaması: 1.02

"KABUS GİBİ SEZON"

Ismael’in Blackburn kariyeri, düşük galibiyet oranı ve istikrarsız sonuçlarla “kabus gibi” bir istatistik bıraktı. Bu tablo, kulübün Championship’te hedeflediği seviyeye ulaşmasını engelledi.

Ismael’in Beşiktaş’taki döneminde de benzer bir tablo vardı. Blackburn’deki performansı Ismael'in teknik direktörlük kariyerinde yeni bir kırılma noktası olarak dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcının bundan sonra alt liglerdeki bir takımla anlaşması bekleniyor.