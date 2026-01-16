Mali olarak zor günler geçiren TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Adanaspor’a Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) kötü haber geldi.

Galatasaray'da sakatlık gelişmesi: 3 hafta sahalardan uzak kalacak

450 BİN TL’LİK CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) atletik performans antrenörü bulunmadığı gerekçesiyle 450 bin TL ceza kesti.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ADANASPOR A.Ş.’nin, 2025/2026 futbol sezonu başından itibaren kadrosunda bulundurması zorunlu olan antrenörlerden; Atletik Performans Antrenörünün bulundurulmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 450.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

3 BİN 500 LİRALIK HESAP İÇİN RESTORANDA REHİN KALMIŞLARDI

Adanaspor’un bu cezayı nasıl ödeyeceği ise bilinmiyor. Turuncu-beyazlıların borçları nedeniyle takım otobüsü haczedilirken bir olay gündeme oturmuştur.

Geçtiğimiz aylarda deplasmana giderken bir lokantada yemek yiyen Adanaspor kafilesi, 3 bin 500 liralık yemek ücretini ödeyemediği için restoranda rehin kalmıştı. Hesabı o dönemki teknik direktör Yüksel Yeşilova ödemişti.