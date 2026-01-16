Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalmışlardı: TFF'den Adanaspor'u yıkacak ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalmışlardı: TFF'den Adanaspor'u yıkacak ceza
Yayınlanma:
Daha önce 3 bin 500 liralık hesabı ödeyemediği gerekçesiyle bir süre restoranda rehin kalan Adanaspor'a PFDK'dan 450 bin TL'lik ceza geldi. Karara gerekçe olarak takımda atletik antrenör bulunmaması belirtildi.

Mali olarak zor günler geçiren TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Adanaspor’a Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) kötü haber geldi.

Galatasaray'da sakatlık gelişmesi: 3 hafta sahalardan uzak kalacakGalatasaray'da sakatlık gelişmesi: 3 hafta sahalardan uzak kalacak

450 BİN TL’LİK CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) atletik performans antrenörü bulunmadığı gerekçesiyle 450 bin TL ceza kesti.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ADANASPOR A.Ş.’nin, 2025/2026 futbol sezonu başından itibaren kadrosunda bulundurması zorunlu olan antrenörlerden; Atletik Performans Antrenörünün bulundurulmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 450.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

hnsgnf.jpg

3 BİN 500 LİRALIK HESAP İÇİN RESTORANDA REHİN KALMIŞLARDI

Adanaspor’un bu cezayı nasıl ödeyeceği ise bilinmiyor. Turuncu-beyazlıların borçları nedeniyle takım otobüsü haczedilirken bir olay gündeme oturmuştur.

Geçtiğimiz aylarda deplasmana giderken bir lokantada yemek yiyen Adanaspor kafilesi, 3 bin 500 liralık yemek ücretini ödeyemediği için restoranda rehin kalmıştı. Hesabı o dönemki teknik direktör Yüksel Yeşilova ödemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Spor
TRT müjdeyi verdi: Dev maçı naklen yayınlayacak
TRT müjdeyi verdi: Dev maçı naklen yayınlayacak
Amedspor Çorum galibiyetine sevinemedi
Amedspor Çorum galibiyetine sevinemedi