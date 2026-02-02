Herkesin örnek gösterdiği Iğdır Stadı açıldı

Herkesin örnek gösterdiği Iğdır Stadı açıldı
Yayınlanma:
Zonguldakspor ve Boluspor'un örnek gösterdiği Iğdır FK'nın stadı Iğdır Şehir Stadyumu açıldı. Yeni stadın kapasitesi 7.000 kişi oldu.

TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK'nın stadı Iğdır Şehir Stadyumu düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Iğdır tarihinde bir ilke imza atılırken, binlerce taraftar stadyumun açılışına katılarak büyük coşku yaşadı.
Zonguldakspor ve Boluspor, Iğdır FK'yı örnek göstererek kendi şehirlerine de modern stat yapılması talebinde bulunmuştu.

stat.webp
7.000 kişi kapasiteli Iğdır Şehir Stadyumu

''NİCE GALİBİYETLERE, NİCE UNUTULMAZ ANILARA''

Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz, açılışta açıklamalarda bulundu.
Alagöz açıklamasında, ''Bal Ligi’nden bugünlere uzanan büyük bir emeğin, inancın ve mücadelenin simgesi olan bu stat; artık 7 bin kişilik kapasitesiyle Iğdır’ın hayallerine ev sahipliği yapacak..
Bu başarı; şehrine inananların, takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızın ve Iğdır için gecesini gündüzüne katan herkesin ortak gururudur. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.
Geleceğimiz olan altyapımızda yetişen 150 gencimiz var. Yeni stadımızın Alagöz Holding Iğdır FK’ye, gençlerimize ve tüm Iğdırlı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Nice galibiyetlere, nice unutulmaz anlara'' dedi.

''SPOR CAMİASINA HAYIRLI OLSUN''

Açılışta yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, ''Iğdır’a kazandırılan bu modern stadyum, gençlerimiz için önemli bir kazanım, şehrimiz için büyük bir değerdir. Sporun birleştirici gücüyle Iğdır’ın her alanda daha ileriye gideceğine inanıyorum. Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Cantürk Alagöz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yeni stadyumumuz Iğdır’a, spor camiasına ve gençlerimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

YENİ STATLA BİRLİKTE HEDEF SÜPER LİG

Iğdır FK, yeni yapılan stadı ile birlikte Süper Lig'e yükselmek istiyor.
1. Lig'de oynadığı 23 maçta 34 puan toplayan Iğdır FK, play-off hattının 2 basamak gerisinde yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

