Herkes Tayfur Bingöl'ü konuşuyor: Fenerbahçe için bilerek gördü diyorlar ama

Kocaelispor'da Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe karşılaşması öncesi cezalı duruma düşen Tayfur Bingöl, en çok konuşulan isim oldu.

Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak, "Beşiktaş’tan aldığımız Tayfur Bingöl, ilk yarıda çıkışa geçtiğimiz dönemin en önemli aktörlerinden biriydi. Atıyor, attırıyor, aidiyet duygusuyla öne çıkıyordu. Taraftarın sevgilisi oluvermişti. Hepimiz “İyi ki kadromuza katmışız” diyorduk. Teknik direktör Selçuk İnan’a isabetli seçimi için teşekkür ediyorduk. Hatta Beşiktaş’tan gelen diğer isim Can Keleş ile kıyaslıyor, Tayfur’u daha çok övüyorduk. Ama gelin görün ki Tayfur’a bir haller oldu, o eski görüntüsünden eser yok" diye yazdı.

"SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONA BİR BAKIN"

Albayrak, yazısına şöyle devam etti:

"Samsunspor maçında varlığıyla yokluğu belli değildi. Sanki aklı sahada değil, başka bir yerdeydi. Sarı kart gördüğü pozisyona bir bakın; bu düzeyde bir futbolcunun yapacağı bir iş miydi? Acemilik deniliyor ama çok deneyimli bir isimden söz ediyoruz. Üstelik kart sınırındayken çok daha dikkatli olması gerekirdi. Bilerek kart gördü, Fenerbahçe maçında oynamak istemedi şeklinde yorumlara rastlıyorum. Buna ihtimal vermiyorum. O karakterde bir futbolcu değil. Ama sorumsuzca hareket ettiğini de net bir şekilde söylemek lazım.

Nerede o eski Tayfur? Neyi var, neden bu kadar geriledi, bilemiyorum. Ama bu şekilde devam edemez. Teknik direktör Selçuk İnan’ın kendisiyle özel bir görüşme yapmasında fayda var. Söylemek istemiyorum ama sanki ara transfer dönemi devam ederken başka bir takıma gitmek ister gibi bir hali var. Yani mutlu görünmüyor. Umuyorum ki kısa sürede toparlanır ve eski kimliğine geri döner. Ligin kalan zorlu döneminde ona ihtiyacımız var."