"Her şey yolunda" dedi ve cipine binerek gitti
İş adamı İzzet Özilhan'la evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor salonundan çıkarken "Her şey yolunda" ve cipine binerek gitti.

Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti 14 yıllık evliliklerine eylül ayı başlarında son vermişlerdi. Boşanmanın ardından eski soyadına geri dönen Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından da bir açıklama yapmıştı.

Ergene, 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim.

Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

SPOR SALONUNDAN ÇIKTI

Yasemin Ergene, önceki gün spor salonu çıkışı objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Yasemin Ergene, "Bu aralar spor yapıyorum ve çocuklarla yakından ilgileniyorum. Çok mutluyum hiçbir yaramazlık yok. Her şey yolunda" diye konuştu.

Ergene, ardından da cipine binerek gitti.

