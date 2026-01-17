Hatayspor yeni yılda ilk puanını aldı

Yayınlanma:
1. Lig'de Hatayspor ve Manisa FK arasında oynanan maç, 2-2 eşitlikle tamamlandı. Hatayspor, 2026 yılında ilk puanını aldı.

1. Lig'in 21. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Manisa FK maçı, 2-2 berabere sona erdi.
Bu sonuçla Hatayspor, 2026 yılında ilk puanını aldı.

  • Stat: Fuat Tosyalı
  • Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Pekmezci, Egemen Sarvan
  • Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 58 Cemil Berk Aksu), Eren Güler (Dk. 64 Barış Uzel), Oğuzhan Matur, Ersin Aydemir (Dk. 85 Abdulkadir Adıyaman), Yiğit Ali Buz, Melih Şen
  • Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Herelle (Dk. 60 Vargas), Diony, Lindseth, Adekanye (Dk. 84 Osman Kahraman), Ada İbik, Benrahou, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 60 Umut Erdem), Yasin Güreler, Toure (Dk. 64 Cıssokho)
  • Goller: Dk. 52 Oğuzhan Matur, Dk. 90+9 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Diony, Dk. 90+6 Benrahou (Manisa FK)
  • Sarı kartlar: Dk. 44 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Toure, Dk. 76 Yasin Güreler, Dk. 90+8 Vargas (Manisa FK)
  • Kırmızı Kartlar: Dk. 90+4 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+7 Benrahou (Manisa FK)

Kaynak:AA

