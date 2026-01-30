Hatay'dan Sivas'a geldi: Okoronkwo imzayı attı

Sivasspor, Hatayspor'dan 22 yaşındaki forvet Jonathan Okoronwko'yu kadrosuna kattı. Nijeryalı oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Hatayspor'da forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivas'a gelen Okoronkwo, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmî sözleşmeye imza attı.

JONATHAN OKORONKWO KİMDİR?

13 Eylül 2003 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Jonathan Okoronkwo, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Botev Plovdiv, Krasnodar, Arsenal Tula ve son olarak Hatayspor formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde bugüne kadar 80 resmî karşılaşmada görev alan Okoronkwo, bu müsabakalarda 23 gol kaydetti.

SİVASSPOR'UN DURUMU

Sivasspor, 1. Lig'de topladığı 22 maçta 29 puan topladı ve 13. sırada yer alıyor.

