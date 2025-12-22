Hasan Arat yeniden başkan seçildi

Hasan Arat yeniden başkan seçildi
Yayınlanma:
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfında (BİDEV) Hasan Arat, oy birliğiyle yeniden başkan oldu.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen 10. genel kurulda yeniden başkan seçilen Arat'ın yönetim listesinde Akın Süel (Başkan Vekili), Aytek Gürkan (Başkan Vekili), Sami Baykal, Murat Yosmaoğlu, Eyal Tarablus, Arif Aytekin, Derya Özyer, Ömer Baturalp, Ömer Araz, Barış Yılmaz, Handan Özbek, Aydın Kanatlı ve Deniz Arslan yer aldı.

Ahmet Çakar: Sinan Engin sana yazıklar olsunAhmet Çakar: Sinan Engin sana yazıklar olsun

ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

BİDEV tarafından ayrıca Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım projesi kapsamında katkılarından dolayı Mehmet Altıoklar, Nilsen Özbarlas, Derya Özyer, Murat Özyer ve Serhat Toptancı'ya yönetim kurulu üyesi Füsun Uysal tarafından "BİDEV Onur Ödülleri" takdim edildi.
Ayrıca genel kurulda 1981 yılında Balkan şampiyonluğuna ulaşan A Milli Takım'da yer alan isimler, ödülle onurlandırıldı.
Genel kurulda BİDEV tarafından hazırlanan 1981 Belgeseli'nin tanıtım filmi izlendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Spor
Tedesco Süper Lig'den istedi Fenerbahçe temasa geçti
Tedesco Süper Lig'den istedi Fenerbahçe temasa geçti
Sadettin Saran ters köşe yaptı: İfade vermeye çağrıldığı İtalya'da ne yapıyordu Alanya çıktı
Sadettin Saran ters köşe yaptı: İfade vermeye çağrıldığı İtalya'da ne yapıyordu Alanya çıktı
TFF'den Beşiktaş'ı kızdıran karar
TFF'den Beşiktaş'ı kızdıran karar