Ahmet Çakar: Sinan Engin sana yazıklar olsun

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Rashica'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

RAFA SILVA DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süre sonra kadroya alınan Rafa Silva'nın maç öncesi ısınmada elleri cebinde isteksiz hareketleri dikkat çekti.

Rafa Silva'nın antrenmandan görüntüsü

Elleri cebinde sahanın içinde dolanan Portekizli oyuncu, bir kaç kez topla isteksiz şekilde hareket yaptı.

Maçta forma giymeyen Rafa Silva'nın maç öncesi anonsta ismi okunduğu sırada Beşiktaş taraftarı tarafından ıslıklandı.

AHMET ÇAKAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programda Rafa Silva'nın durumunu değerlendirdi.

Ahmet Çakar Sinan Engin'e dönerek, ''Sana yazıklar olsun'' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Çakar, ''Kötü anlamda söylemiyorum. Beşiktaş camiasına yazıklar olsun. Beşiktaş camiası güçlü bir camia, bunun aksini söyleyen adam var mı? Süleyman Seba'lardan falan gelmiş bir takım. O rezil kepaze oyuncu Rafa, ısınmada eli cebinde... Sergen bu sana küfürdür'' ifadelerini kullandı.

''BEN ABİSİ MİYİM?''

Sinan Engin ise Ahmet Çakar'a, ''Benimle ne alakası var, ben abisi miyim?'' şeklinde yanıt verdi.