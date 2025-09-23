Hakem Arda Kardeşler ilk kez konuştu: TFF'yi karıştıracak açıklama

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçında yaşananların ardından tepki çeken Arda Kardeşler sessizliğini bozdu.

"BENİM İÇİN ÇOK YARALAYICIYDI"

HT Spor'a konuşan Arda Kardeşler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sitem etti. Kardeşler konuşmasında "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." sözlerini sarf etti.

Arda Kardeşler'den sitem

"BUNUNLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Hatasını kabul eden Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yöneten Arda Kardeşler'in özellikle serbest vuruş sonrası bordo-mavililerin gelişen atağında oyunu durdurup yeniden kullanılmasını istemesi olay oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: