Hakem Arda Kardeşler ilk kez konuştu: TFF'yi karıştıracak açıklama
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası ilk kez konuşan Arda Kardeşler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sitem etti.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçında yaşananların ardından tepki çeken Arda Kardeşler sessizliğini bozdu.

"BENİM İÇİN ÇOK YARALAYICIYDI"

HT Spor'a konuşan Arda Kardeşler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sitem etti. Kardeşler konuşmasında "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." sözlerini sarf etti.

Arda Kardeşler'den sitem

"BUNUNLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Hatasını kabul eden Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım." ifadelerini kullandı.

TFF Fenerbahçe'nin cezasını açıkladıTFF Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı

NE OLMUŞTU?

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yöneten Arda Kardeşler'in özellikle serbest vuruş sonrası bordo-mavililerin gelişen atağında oyunu durdurup yeniden kullanılmasını istemesi olay oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben 59 yaşımdayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır.

"Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Tek hedefimiz, adil ve eşit mesafede futbola hizmet etmek. Eğer buna rağmen böyle hareketler yapılıyorsa, bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapılacağını kamuoyu görecek."

"Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına kamuoyundan özür diliyorum. Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğini vakit geçirmeden yapacağız. Önümüzdeki hafta da kamuoyuyla paylaşacağım."

Kaynak:HT Spor

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
TFF Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı
Galatasaray'da kriz çıkarabilecek futbolcuyu açıkladı
