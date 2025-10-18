Hakan Kutlu: Psikolojik olarak takım etkilendi

Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, TFF 1. Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kutlu, şunları söyledi:

"Oyun geneline baktığımızda istediklerimizi yapan taraftık. Önceki maçlara oranla çok sayıda pozisyona da girdik ama değerlendirme sıkıntısı yaşadık. Kazandığımız penaltıyı kaçırınca psikolojik olarak takım da etkilendi. 1-1 berabere kaldık ve üzgünüz. Ligin ikincisi olan bir takımla oynadık. Oyunda istediğimizin birçoğunu yapmıştık. Rakibimiz yakaladığı iki pozisyondan birini gole çevirdi. Atko Grup Pendikspor'u ve hakemi tebrik ediyorum. Maçtan önce hakemler hakkında önyargılar vardı fakat sahada iyi bir maç yönettiler."

PENDİKSPOR CEPHESİ

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan ise şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimiz takım savunması yapan bir ekipten oluşuyor. Burada puan ve puanlar almak çok zor, bunu başardık. Hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Takımımız, dört önemli oyuncumuzun eksikliğini aratmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Vanspor'a da başarılar diliyorum."