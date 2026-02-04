Hagi şov yaptı: Alanyaspor gol yağdırdı

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Alanyaspor, 1. Lig takımı Boluspor'a gol olup yağdı: 4-0.

Grupta daha önce 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Alanya ekibi, Boluspor galibiyetiyle puanını 7'ye yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Maçın ilk yarısında kaleyi tutan 6 şutta da gole izin vermeyen Boluspor kalecisi Bartu, 2. yarıda pes etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Alanya ekibi, 47. dakikada sol taraftan geliştirdiği atakta topu Meschack ile buluşturdu, ceza sahasına giren oyuncunun pasında Hagi topu ağlara gönderdi.

Boluspor sahasında galip geldi

55. dakikada ceza sahası önünde rakibine faul yapan Erdem, hakemin "VAR"da pozisyonu izlemesinin ardından kırmızı kart gördü.

57. dakikasında ceza sahası önünde duran top kullanan Alanyaspor'da yine sahneye Hagi çıktı, ceza sahasında ağları havalandırdı ve durumu 2-0 yaptı.

60 ve 68. dakikalarda bu kez Mounie öne çıkan isim oldu, attığı gollerle farkı açtı ve maçın skorunu 4-0 olarak ilan etti.

BOLUSPOR-ALANYASPOR: 0-4

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar

Boluspor: Bartu Kulbilge, Erdem Dikbasan, Gökhan Akkan, Kouagba, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz (Dk. 46 Balburdia), Devran Şenyurt, Harun Alpsoy, Burak Topçu (Dk. 59 Mert Çetin), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 63 Akanbi), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Temel Çakmak)

Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk. 74 Makouta), Baran Moğultay, Aliti (Dk. 74 Hadergjonaj), Lima (Dk. 82 Batuhan Yavuz), Viana, Janvier, Hagi, İbrahim Kaya (Dk. 74 Güven Yalçın), Meschack (Dk. 82 Duarte), Mounie

Goller: Dk. 47 ve 57 Hagi, Dk. 60 ve 68 Mounie (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Erdem Dikbasan (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 71 Erdal Güneş (Boluspor Teknik Direktörü)