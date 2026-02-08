Haftalardır kazanamaya kazanamaya fark yedi: Hala "Şampiyonluk" diyor

Haftalardır kazanamaya kazanamaya fark yedi: Hala "Şampiyonluk" diyor
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de Pendikspor galibiyeti unuttu. Son olarak kendi sahasında Amedspor'u 2-0 yenilen Pendikspor, zirveden 10 puan fark yedi. Ama maçtan sonra yine de "Şampiyonluk" dedi.

TFF 1. Lig'de sezonun iddialı takımlarından Pendikspor, son 6 haftada galibiyeti unuttu.
Son olarak Amedspor'a 2-0 yenilen Pendikspor, 39 puanda kaldı.
Lider Amedspor'un puanı ise 49.
Maç kazanamaya kazanamaya liderden 10 puan fark yiyen Pendikspor'da maçtan sonra yine de şampiyonluk iddiası geldi.
Pendispor, son galibiyetini 20 Aralık 2025'te deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenerek aldı.
Daha sonra Esenler Erokspor ve Bodrumspor'la golsüz berabere kalan Pendikspor, deplasmanda Bandırmaspor'a 4-1 yenildi. Kendi sahasında da Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Pendikspor, Sivasspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Son olarak da Amedspor'a seyircisi önünde 2-0 yenildi.

UĞUR UÇAR ATILDI YARDIMCISI KONUŞTU

Pendikspor-Amedspor maçında teknik direktör Uğur Uçar kırmızı kart görünce, basın toplantısına Yardımcı Antrenör Kemal Fazıl Evcimik çıktı.

avrupa-2026-02-08t082932-152.jpg

Evcimik şunları söyledi:
"Maçın ilk 5 dakikasında bulduğumuz pozisyonu gole çevirebilseydik, şu an bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Rakibin de kaçırdığı pozisyonlar oldu. Futbolda her şey mümkün. Kırmızı karta kadar oyunumuz disiplinli bir şekilde mücadele eden taraf bizdik. Ancak bu karttan sonra oyun disiplinimizden koptuk. İç sahada genelde çok iyi oynayan, konsantrasyonu yüksek ve organizasyonu güçlü bir takımız. Bugün bunu skora yansıtamadık.
Sahada yüreklerini ortaya koyan tüm Pendiksporlu futbolcularımı yürekten kutluyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler, organize bir oyun sergilediler. Bazen iyi oynamak yetmiyor, sonucu da almak gerekiyor. Bugün bunu başaramadık.
Biz bu yarıştan koyacağız Daha iyi olacağız. Şampiyonluk yolunda güçlü bir ekibiz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Pendikspor olarak bu yarışın içindeyiz ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Spor
Fenerbahçe'de kaldı ama Beşiktaş istiyor: İlle de alacak
Fenerbahçe'de kaldı ama Beşiktaş istiyor: İlle de alacak
Mustafa Çulcu: Vicdanları sızlattı! Açık ofsayt
Mustafa Çulcu: Vicdanları sızlattı! Açık ofsayt