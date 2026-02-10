TFF tarafından Riva'da Merkez Hakem Kurulu Kokart Töreni düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler için düzenlenen Kokart Töreni'ne katıldı ve törende ayrılığı resmen duyurdu.

''YOLLARIMIZI AYIRDIK''

İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik. Doğru duvar yıkılmaz. Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren TFF Başkanı, "Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için vargücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesinin paydaşlarına geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz." dedi.

36 HAKEM FIFA KOKARTI TAKACAK

7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 hakemin FIFA kokartını takacağını belirten Hacıosmanoğlu, "FIFA hakemlerimiz, geçen yıl 33 uluslararası maçta görev aldı. Bunlara paralel olarak 7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz, hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kokartını takacak." şeklinde konuştu.

''SİZLERE GÜVENİYOR VE TEBRİK EDİYORUZ''

TFF Başkanı son olarak, "MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibine, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz. Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." yorumunu yaptı.

SÜPER LİG'DE KADIN HAKEM GELİŞMESİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig'de önümüzdeki sezon kadın hakemlerin görev alabileceğini açıkladı.

Gündoğdu, "Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız olumsuz gelişmeler, hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı. Bu zorlu süreci, Türk gençliğine ve hakemlerimize duyduğumuz güvenle yönettik.

Önümüzdeki sezon için hakem havuzumuzu büyütecek ve güçlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

''KADIN HAKEMLERİMİZİ GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYACAĞIZ''

Gündoğdu son olarak, "Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir. Bu gelişimin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alan kadın hakemlerimizi görmekten mutluluk duyacağız. Performansıyla öne çıkan bir kadın hakemimiz de beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi almıştır. Ayrıntıları henüz paylaşamasam da, kendisini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.