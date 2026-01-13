Hacıosmanoğlu ile ilgili flaş iddia: Şampiyon olmaması için elinden geleni yapıyor

Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hacıosmanoğlu'nun şampiyon olmasını istemediği takımı Serhat Ulueren açıkladı.

Gazeteci Serhat Ulueren, Telegol programında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.
Ulueren, şunları söyledi:

2024/11/07/hbgs.jpg"TFF, Galatasaray'ı şampiyon yapmamak için elinden geleni yapıyor. Süper Kupa Finali'ndeki maratonlar hep Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verildi. Bu durum herkesi etkiliyor. Zaten Olimpiyat Stadı'nın zemini ve havası kötü olduğu için de Galatasaray'ın iyice işine gelmedi. Yayıncı kuruluşun ters açı kameralarının hiçbiri devreye girmedi ve Galatasaraylıları göstermedi. Hacıosmanoğlu bizzat Galatasaray düşmanı. Bu artık saklanamaz. Evet kendisini destekledim. Mehmet Büyükekşi'yi sevmedim. Ama tehlikeli sularda yüzüyor. Dikkat etsin. Başına iş almasın. Federasyon Başkanları çabuk değişir bizim ülkemizde."

OKAN BURUK'U ELEŞTİRDİ

Ulueren, Galatasaray'ın transfere ödeyeceği paranın kalmadığını da ileri sürerek, "Yönetimin transfere ödeyeceği para yok. Yaz döneminde 210 milyon Euro para verdiler. Sizi genç oyuncular kurtarmaz. Gidip yıldız getireceksiniz ve taraftarla aranızı halletmeye çalışacaksınız" dedi.

Okan Buruk'un Bebek'te ne yaptığını açıkladıOkan Buruk'un Bebek'te ne yaptığını açıkladı

Teknik direktör Okan Buruk'u eleştiren Ulueren, "Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Bebek'ten çıkmıyor. Zamanında Sergen Yalçın'ı da eleştirdim. Sen Galatasaray'ın teknik direktörü isen dikkat edeceksin kendine. O Bebek Otel'de gece yarısına kadar duruyorsan demek ki takımına konsantre olamıyorsun. Süper Kupa mağlubiyeti Okan hocanın eseridir" yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

