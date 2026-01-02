Güven Varol geri döndü: Hakan Kutlu aracı oldu

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da Hakan Kutlu gelişmesinin ardından sürpriz bir isim daha takıma katıldı.

Sakaryaspor’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kongrenin ardından başkanlık görevine Enes Zengin seçilmişti.

Yeni yönetim, teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşma sağlarken, teknik ekibin şekillenmesi de başladı.

GÜVEN VAROL GERİ DÖNDÜ

Bu kapsamda, Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Sakaryalı olan Güven Varol, yeniden yeşil-siyahlı kulübe döndü. Daha önce Hakan Kutlu’nun yardımcılığını yapan Varol, son olarak Fenerbahçe U19 Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Hakan Kutlu'nun isteği üzerine Güven Varol da Sakaryaspor'un teknik ekibine katıldı.

Hakan Kutlu'nun yeni takımı belli oldu: Başdöndüren trafik

Yeni dönemde Hakan Kutlu’nun teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak olan Güven Varol’un dönüşü, camiada memnuniyetle karşılandı.

Sakaryaspor, ikinci yarı öncesinde hem yönetim hem de teknik kadroda yenilenerek güçlü bir yapılanma sürecine girdi.