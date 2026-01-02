Güven Varol geri döndü: Hakan Kutlu aracı oldu

Güven Varol geri döndü: Hakan Kutlu aracı oldu
Yayınlanma:
Teknik direktör Güven Varol Sakaryaspor'a geri döndü. Deneyimli çalıştırıcı Hakan Kutlu’nun ekibinde yer alacak.

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da Hakan Kutlu gelişmesinin ardından sürpriz bir isim daha takıma katıldı.
Sakaryaspor’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kongrenin ardından başkanlık görevine Enes Zengin seçilmişti.
Yeni yönetim, teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşma sağlarken, teknik ekibin şekillenmesi de başladı.

guvenvarol1.jpg

GÜVEN VAROL GERİ DÖNDÜ

Bu kapsamda, Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Sakaryalı olan Güven Varol, yeniden yeşil-siyahlı kulübe döndü. Daha önce Hakan Kutlu’nun yardımcılığını yapan Varol, son olarak Fenerbahçe U19 Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Hakan Kutlu'nun isteği üzerine Güven Varol da Sakaryaspor'un teknik ekibine katıldı.

Erzurumspor'un teessüf ettiği Hakan Kutlu'nun yeni takımı belli oldu: Başdöndüren trafikHakan Kutlu'nun yeni takımı belli oldu: Başdöndüren trafik

Yeni dönemde Hakan Kutlu’nun teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak olan Güven Varol’un dönüşü, camiada memnuniyetle karşılandı.
Sakaryaspor, ikinci yarı öncesinde hem yönetim hem de teknik kadroda yenilenerek güçlü bir yapılanma sürecine girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı
Vakıfbank'tan rekor sözleşme: İtalyanlar Zehra Güneş'in maaşını açıkladı
Vakıfbank'tan rekor sözleşme: İtalyanlar Zehra Güneş'in maaşını açıkladı
Arda Güler Fenerbahçeli ismi yanına aldı: Gecenin bir yarısı lapa lapa kar altında sahaya indi
Arda Güler Fenerbahçeli ismi yanına aldı: Gecenin bir yarısı lapa lapa kar altında sahaya indi