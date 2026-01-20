Güntekin Onay Beşiktaş'ın 3 bölgeye yapacağı transferleri saydı

Yayınlanma:
Kayserispor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta kadro eksikliğine dikkat çeken Güntekin Onay Siyah - Beyazlıların transfer listesine de değindi.

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ın ara transferde de sessiz kalması Siyah Beyazlı taraftarları isyan ettirdi.
Hürriyet spor yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş’ın Süper Lig’de Kayserispor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirirken dikkat çeken mesajlar verdi.
Beşiktaş’ın dağınık görüntüsüne vurgu yapan Onay, takımın isteğinde ve arzusunda eksiklik olmadığını vurguladı.
Ünlü spor yazarı, Siyah - Beyazlıların maçın büyük bölümünde dağınık bir görüntü sergilediğini belirtti.

BASİT TOP KAYIPLARI

Basit top kayıpları ve Kayserispor’un hızlı olmayan hücumlarında bile verilen geçiş fırsatlarının Beşiktaş’ı zor durumda bıraktığını ifade eden Onay, golün gecikmesinin sadece kaçan fırsatlardan kaynaklanmadığını, kanat beklerinden hücum katkısı gelmemesinin oyunu merkeze sıkıştırdığını söyledi ve bu bölgede yapılan top kayıpları sonrası baskının gecikmesiyle Kayserispor’un geçiş imkânı bulduğunu ekledi.

sergen.jpg

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ ETKİLİ OLDU MU?

Jota, Cengiz ve Salih’in oyuna girmesiyle Beşiktaş’ın pas kalitesinin arttığını, topun daha akılcı dolaştığını belirten Güntekin Onay, kaptan Orkun’un son saniyede yaptığı şık asist dışında kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçmadığını vurguladı.

3 BÖLGEYE TRANSFER

Beşiktaş'ın kadro derinliğinin yetersizliğini vurgulayan Güntekin Onay, Siyah - Beyazlıların 3 bölgeye yapacağı transferleri de saydı. Onay, Beşiktaş’ın sol bek, sağ bek ve bir orta saha ihtiyacının çok net olduğunu dile getirdi ve Udokhai’nin ağır kaldığını, tek hamle şansı olduğunu belirterek, yönetim ve Başkan Serdar Adalı’nın transfer planlaması konusunda açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarından rica ettiSergen Yalçın Beşiktaş taraftarından rica etti

KAYSERİSPOR DAHA DİRENÇLİ

Kayserispor’un savunmada ligin ilk yarısına göre çok daha dirençli ve organize olduğunu söyleyen Güntekin Onay, öne geçme fırsatlarını değerlendiremeyen Kayserispor’un son bölümde skoru koruma duygusuyla oynadığını, 89. dakikada yapılan üç defansif değişikliğin ise dengeyi bozduğunu da ifade etti.

