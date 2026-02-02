Güney Kore'de gündem olan Uşakspor formasının fiyatı ortaya çıktı

Güney Koreli K-pop yıldızı ve rapçi Lee Taeyong'un başkent Seul'de verdiği konserde giydiği ceket sosyal medyada gündem oldu.

SuperM K-pop müzik grubunda da sahne alan Taeyong, konserinde üstünde Uşakspor logosu bulunan bir ceket giydi.

Cekette Uşakspor logosunun yer alması ve Uşakspor renklerinin bulunması çok konuşulurken, ürünün fiyatı ortaya çıktı.

Taeyong'un konserinde giydiği Uşakspor ceketi

İŞTE ÜRÜNÜN FİYATI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Uşakspor logolu bu ceketi satın almak istediklerini belirtti.

Taeyong'un giydiği ceket, 1.352.000 Won'a (yaklaşık 40.000 TL) satıldı.

Ürünün indirime girdiği, asıl fiyatının 1.690.000 Won'a (yaklaşık 51.000 TL) satıldığı öğrenildi.

İşte Uşakspor ceketinin fiyatı

''BÜYÜK GURUR KAYNAĞI OLMUŞTUR''

Uşakspor, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

TFF 3. Lig ekibi Uşakspor'dan yapılan açıklamada, "Sanatçı Taeyong’un sahne performansı sırasında Uşakspor ceketimizle yer alması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

Uşakspor armasının uluslararası bir sahnede temsil edilmesi, kulübümüzün değerlerinin ve marka gücünün sınırları aştığını bir kez daha göstermiştir.

Uşakspor olarak, armamızı dünyanın farklı noktalarında görmekten onur duyuyor; bu anlamlı temsiliyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Uşakspor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.