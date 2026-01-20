Alanya Belediyespor dikkat çeken bir transfere imza attı.

SMS Grup Efeler Ligi’nde zor günler geçiren On Hotels Alanya Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta pasör Mustafa Cervatoğlu’nu kadrosuna katan kırmızı-beyazlı ekip, bu kez İran Milli Takımı’nın tecrübeli orta oyuncusu Aliasghar Mojarad ile anlaşmaya vardı.

Mojarad son olarak İran'ın Günbedkavus şehrinde bulunan Esteghlal Volleyball Team takımında forma giydi.

İRAN MİLLİ TAKIMI'NIN YILDIZI

İran genç milli takımlarıyla birçok uluslararası başarıya imza attı.

2014 Asya U18 Voleybol Şampiyonası, 2015 U19 Dünya Şampiyonası, 2015 Asya U23 Şampiyonası, 2018 Asya Kupası gibi turnuvalarda “En İyi Orta Blokçu” seçildi.

İran Voleybol Süper Ligi’nde 2017 ve 2018 sezonlarında öne çıktı.

A Milli Takım formasıyla ilk kez 2019 FIVB Uluslar Ligi’nde İtalya’ya karşı oynadı.

2019 Dünya Kupası’nda ikinci orta blokçu olarak görev aldı.

GELİR GELMEZ TRİBÜNE ÇIKTI

Mojarad, Alanya’ya geldikten sonra takımının Gaziantep Gençlikspor maçını tribünden takip etti. İranlı yıldızın transferi, Alanya Belediyespor’un hem savunma hem de hücumda blok gücünü artırması açısından kritik bir hamle olarak dikkat çekti.