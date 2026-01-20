Guendouzi transferinin altından Ali Koç çıktı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin rekor bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi transferinin arkasından eski başkan Ali Koç çıktı. Teknik direktör Bülent Uygun, Ali Koç'un transfer için gereken desteği verdiğini söyledi.

Fenerbahçe, ara transferde Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi İtalya'nın Lazio takımından rekor bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Guendouzi'yi renklerine bağladı

4.5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız oyuncunun bonservisi için Lazio'ya 28 milyon euro ödendiği ileri sürülmüştü.

2024/11/08/hbfb.jpgTransferde bonservis bedeli gündem olmuş, yeni başkan Sadettin Saran'ın girdiği maddi yük çok konuşulmuştu.
Transferin altından eski başkan Ali Koç'un çıktığı ileri sürüldü.

"SADETTİN BAŞKANIN ZORLANDIĞI ORTAMDA..."

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Bülent Uygun, katıldığı programda Ali Koç'un desteğini şöyle anlattı:

Fenerbahçe'ye uçan bomba: İtalyan efsane geliyorFenerbahçe'ye uçan bomba: İtalyan efsane geliyor

"Ali Koç'u Fenerbahçeliler ne kadar eleştirirse eleştirsin, en çok eleştirenlerden birisi de bendim. Kadro yapısını da Tedesco'yu da o kazandırdı ama bugün devre arasında transfer yapmak için tekrar sponsorlukla Sadettin başkanın zorlandığı ortamda yine ekonomik olarak en büyük desteği verdi. Teşekkürü hakettiği düşüncesindeyim."

SPONSORLUK ANLAŞMASI UZATILMIŞTI

Fenerbahçe ile Koç Holding'in şirketlerinden Otokoç arasındaki sponsorluk anlaşması geçen hafta uzatılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Futbol A Takımımızın yurt içi organizasyonlarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç Otomotiv ile iş birliğimiz, 2026–2027 sezonunu kapsayacak şekilde yenilenmiştir.
Kulübümüzün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir göstergesi olan bu iş birliğinin, Fenerbahçemizin 120. yılında da devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk sporuna ve kulübümüze verdikleri destek için Otokoç Otomotiv’e teşekkür ederiz.
Sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreninin detayları, önümüzdeki günlerde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

