Guendouzi karateci çıktı

Fenerbahçe'nin İtalyan kulübü Lazio'dan bonservisine 28 milyon euro vererek transfer ettiği Fransız futbolcu Matteo Gaundouzi'nin aynı zamanda karateci de olduğu ortaya çıktı.

İtalya'dan gelir gelmez Fenerbahçe'de tek antrenmana çıkan Gaundouzi, ardından Süper Kupa'daki Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Sarı lacivertli takımın 2-0 kazandığı maçta ilk golü atan Fransız futbolcu sahanın en iyisi seçilmişti.

FRANSA'DA KARATE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ VAR

Matteo Guendouz'nin futbola 6 yaşında Paris Saint Germain'de başladığı, o sırada karateyle de ilgilendiği belirtildi. Fanatik'teki habere göre babası Mohamed Guendouzi'nin karate hocası olması nedeniyle bu branşla da ilgilenen oyuncu gençler kategorisinde Fransa Şampiyonası'nda 3. oldu. Guendouzi, daha sonra futbolu tercih etti.

Guendouzi, 2018-19 sezonunda Arsenal'e transfer olmasının ardından çıkan röportajında "Karate yaptığım dönemden çok güzel anılarım var. Sahada daha esnek olduğumu söyleyebilirim, bana bu büyük bir avantaj sağlıyor. Karate çok yoğun bir spor, bu yüzden bu kadar büyük bir çaba gösterebiliyorum. Savaşçı zihniyetine sahip olabiliyorum" demişti.