Graham Potter gönderildi

Graham Potter gönderildi
Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktör Potter ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdı.

''BİR DEĞİŞİKLİĞİN GEREKLİ OLDUĞUNA İNANMAKTADIR''

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezonun ikinci devresi ile bu sezon başındaki sonuçlar ve takımın performansı beklentileri karşılamadı. Yönetim kurulu, takımın Premier Lig'deki konumunu mümkün olan en kısa sürede iyileştirmeye yardımcı olmak için bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır." denildi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen ve 2,5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz teknik adam, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.

Londra ekibinin Nuno Espirito Santo ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile temasa geçtiği basına yansıdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

