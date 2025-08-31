Göztepe'nin kasası doldu taştı

Göztepe'nin kasası doldu taştı
Yayınlanma:
Süper Lig'de sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp 4 maç sonunda milli araya 8 puan toplayarak giren yenilgisiz Göztepe, Brezilyalı golcülerinden gelen parayla büyük gelir elde etti.

Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncusu Romulo ve Emersonn'u Avrupa'ya gönderdi ve 28 milyon euronun üzerinde bir gelir elde etti. Geçen sezondan bu yana transferin en gözde oyuncularından biri olan Romulo Cardoso geçtiğimiz günlerde resmen Leipzig'in futbolcusu oldu.

Transferde çok ısrarcı olan Alman kulübü ile 20 artı 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Kulüp rekorunu kıran transferin ardından bu kez Emersonn gelişmesi yaşandı.

Geçen senenin devre arasında Romulo'nun da geldiği takım olan Atletico Paranaense'den transfer edilen 21 yaşındaki Emersonn'un yeni adresi Fransa oldu. Göztepe'de kısa bir süre forma giyen Brezilyalı golcünün transferi konusunda Lig 1 ekibi Toulouse ile anlaşma sağlandı.

ÖNEMLİ GELİR GELECEK

Toulouse'un Göztepe'ye 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Ayrıca Emersonn'un sonraki sataşından da yüzde 15 pay alacak Göztepe iki futbolcudan büyük kar elde etti. Son Konyaspor müsabakasında kadroya alınmayan Emersonn, Göz-Göz'de 20 resmi maça çıktı. Oyuncu sadece 2 gol atarken, bu performansıyla Fransa'ya gitti. Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin transferdeki başarısı ise camia tarafından övgüyle karşılandı.

ROMULO SİFTAH YAPTI

Göztepe'nin 20 artı 5 milyon euroya Alman ekibi Leipzig'e gönderdiği Brezilyalı golcü Romulo, Bundesliga'da ilk golünü attı. Brezilyalı yıldız, 2'nci haftada Leipzig'in evinde oynadığı Heidenheim müsabakasına ilk 11'de sahaya çıktı. Oyuncu, dakikalar 78'i gösterdiğinde fileleri havalandırdı. Taraftarı önünde ilk kez forma giyip gol sevinci yaşayan Romulo, maçın 2-0 kazanılmasında önemli rol oynadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu
102 yıllık kulüp daha 2. haftadan endişelendirdi
102 yıllık kulüp daha 2. haftadan endişelendirdi