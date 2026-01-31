Göztepe yerini korumayı başardı

Yayınlanma:
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk eden Göztepe, 2-1 galip gelerek yerini korudu.

20. haftasında Göztepe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede İzmir ekibi, 2-1 galip geldi.

GÖZTEPE YERİNİ KORUDU

Bu sonuçla birlikte 39 puana ulaşan Göztepe, 4. sırada yer aldı. İzmir ekibi en yakın takipçisi Beşiktaş'ın kazandığı haftada galip gelerek yerini korudu. 9 puandaki Fatih Karagümrük ise ligin son sırasında kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 57 Ogün Bayrak), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Miroshi), Olaitan (Dk. 73 Rhaldney), Janderson (Dk. 73 Jeferson), Juan (Dk. 90 Guilerme)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho (Dk. 63 Traore), Larsson (Dk. 63 Bartuğ Elmaz), Barış Kalaycı (Dk. 80 Ahmet Sivri), Babicka (Dk. 46 Tiago Çukur)

Goller: Dk. 14 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 21 Olaitan, Dk. 45+1 Janderson (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 60 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 64 Barış Kalaycı, Dk. 85 Grbic, Dk. 87 Esgaio, Dk. 90+5 Bartuğ Elmaz (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 62 Juan, Dk. 69 Dennis (Göztepe)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

