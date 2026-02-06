Göztepe transfer yaptı: Nereden geldiği belli değil
Göztepe, Pah Franck Gouhon’u kadrosuna kattı. Fildişi Sahilli futbolcu hakkında hiçbir bilgiye yer verilmemesi sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer dönemi bitmeden önce kadroya bir takviye daha yaptı.
PAH FRANCK GOUHON İMZAYI ATTI
Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli orta saha Pah Franck Gouhon’u kadrosuna kattığını TFF’ye bildirdi. Göztepe’den TFF’ye yapılan bildirimde 19 yaşındaki orta sahayla sezon sonuna kadar anlaşıldığı kaydedildi.
HAKKINDA BİLGİ YOK
Pah Franck Gouhon düzenlenen törenle Göztepe’ye imzaya atarken oyuncuya dair başka hiçbir bilginin olmaması sosyal medyada gündem oldu.
NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR
Transfermarkt’ta oyuncunun bilgilerine ulaşmak isteyen taraftarlar, önceki kulüp kısmında “Bilinmiyor” yazısıyla karşılaştı.
GÖZTEPE KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
Göztepe ara transfer döneminde Guilherme Luiz, Jeh, Alexis Antunes, Şamil Öztürk, Musah Mohammed ve Filip Krastev’i kadroya kattı.