Göztepe imzayı attırdı: 2 yıllık sözleşme

Yayınlanma:
Göztepe U19 takımının kaptanı Efe Can Mete, kulübüyle 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de devre arasının bitimine 1 maç kala 29 puanla 4'üncü basamakta yer alan Göztepe, U19 takımının kaptanı Efe Can Mete ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta futbola başlayıp geçen sezon sarı-kırmızılılara dahil olan 19 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla teknik ekibin dikkatini çekti.

Göztepe U19 takımında bu sezon toplam 14 maça çıkan genç savunmacı 1260 dakika oynayıp 1 gol attı. Efe Can, U14, U16 ve U17 Milli takımlarında da forma giydi.

OLAITAN VE MIROSHI AFRİKA KUPASI'NDA

Ligde pazar günü saat 20.00'de başlayacak maçta Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda üst sıralardaki rakibi Samsunspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda orta sahanın iki etkili oyuncusu Olaitan ve Miroshi, Afrika Kupası'na gitti.

Olaitan, Benin Milli Takımı'nın kadrosunda yer alırken, Miroshi ise Tanzanya Milli Takımı'na davet edildi. İki oyuncu pazar günü Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek. Göztepe'de Brezilyalı orta saha Rhaldney ise kırmızı kart cezasını tamamlarken, golcü Janderson cezalı duruma düştü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

