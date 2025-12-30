Gökmen Özdenak kimdir?

Gökmen Özdenak kimdir?
Galatasaray’ın eski futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, rahatsızlığı sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Gökmen Özdenak kimdir?

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı.

78 yaşındaki Özdenak'ın dün evinde rahatsızlandığı, iki kez kalbinin durduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Gökmen Özdenak tedavi altında

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Gökmen Özdenak, 22 Haziran 1947’de İstanbul’da dünyaya geldi. Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Özdenak, Galatasaray ve İstanbulspor’da sergilediği performansla iz bıraktı. Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra spor yazarlığına ve televizyonlarda futbol yorumculuğuna yöneldi. Ayrıca, eski millî kalecilerden ve Galatasaray ile İstanbulspor formalarını giymiş Yasin Özdenak’ın abisidir.

Uzun yıllar Galatasaray forması giydi

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Gökmen Özdenak, profesyonel futbol yaşamı boyunca İstanbulspor ve Galatasaray’da mücadele etti. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 13 sezonluk süreçte kulübün tarihi başarılarında önemli pay sahibi oldu. Bu dönemde Galatasaray ile 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazandı.
1976 yılında Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golüne imza atan Özdenak, golcülüğü ve özellikle hava toplarındaki etkili kafa vuruşlarıyla ön plana çıktı.
Gökmen Özdenak, 1980 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Gökmen Özdenak, millî formayı toplam 15 kez giydi.
İşte milli takım kariyeri:

  • Türkiye U-18: 1 maç
  • Türkiye U-21: 4 maç
  • Türkiye A Millî Takımı: 9 maç
  • Milli maçlarda 1 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIM GOLÜ

  • 12 Ekim 1975

  • Yer: 23 Ağustos Stadyumu, Bükreş (Romanya)
  • Rakip: Romanya
  • Maç: Hazırlık karşılaşması
  • Skor: Romanya 2 – Türkiye 2
  • Not: Ev sahibi olarak Türkiye baz alınmıştır.

FUTBOLCU OLARAK BAŞARILARI

  • Galatasaray (12 Kupa)
  • Türkiye Süper Lig (4): 1969, 1971, 1972, 1973
  • Süper Kupa (2): 1969, 1972
  • Türkiye Kupası (3): 1969, 1973, 1976
  • Başbakanlık Kupası (2): 1975, 1979
  • Türkiye 50. Yıl Kupası (1): 1973

