Gökhan Zan: Karacabey'de kaza yaşadık

İskenderunspor Teknik Direktörü Gökhan Zan, takımın son durumu, sakatlıklar ve hedeflerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Gökhan Zan, tüm zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. İkinci devrelerin zorluğundan bahseden başarılı teknik adam, Beyoğlu maçından alınan 1 puanla başlayan süreci de değerlendirdi.

Gökhan Zan, Altınordu ve Batman karşılaşmalarında öne geçmelerine rağmen beraberlikle yetindiklerini hatırlattı.

"KAZA YAŞADIK"

Karacabey maçında “bir kaza” yaşadıklarını söyleyen Zan, "Beyoğlu maçıyla başladık ve oradan bir puan aldık. Ardından Altınordu ve Batman maçlarında öne geçtiğimiz karşılaşmaları maalesef beraberlikle tamamladık. Karacabey’de ise bir kaza yaşadık. İkinci devreler kolay olmuyor. Özellikle küme düşme hattındaki takımlar daha fazla reaksiyon gösteriyor, daha fazla mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

"PES ETMEK YOK"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İskenderunspor'da teknik direktör Gökhan Zan sözlerine şöyle devam etti:

Sakatlıklarımız çoktu, cezalarımız çoktu. Buna rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. Pes etmek ya da vazgeçmek asla literatürümüzde yok.

Kaybetmekten korkmayız ama pes etmek asla kabul edebileceğim bir şey değil.

Urfa geniş ve kaliteli bir kadroya sahip. Ancak biz kim olursa olsun mücadelemizi vereceğiz.

Zan, Mustafa Kapı, Kerem, Enes, Berat ve Ahmet’in sakatlıkları nedeniyle kadroda eksikler olduğunu açıkladı ve “Bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Genç bir kadroya sahibiz.” dedi.

BİRLİK MESAJI VERDİ

Zan, kulüp başkanına teşekkür ederek, "Bütçesi bizden 10-15 kat fazla olan takımlarla mücadele ediyoruz. Bu kolay değil ama bu sevdayı bırakmıyoruz" dedi. Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken başarılı çalıştırıcı "Ne kadar birlik olursak, yenemeyeceğimiz takım yok" diye konuştu ve Urfa deplasmanında da puan ya da puanlar almak istediklerini vurguladı.