Gisdol'dan istifa açıklaması

Gisdol'dan istifa açıklaması
Yayınlanma:
Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş'a 4-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş'a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, eksik kadroya rağmen forma şansı bulan oyuncuların ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, şu ifadeleri kullandı:

"Açık bir şekilde de şunu söylemek lazım ki ilk 11'imizden 8 oyuncumuz eksik şekilde maça çıktık. Bu durumda tabii Beşiktaş gibi bir takıma karşı puan ya da puanlar almak hakikaten çok zor. Takımdaki oyuncular elinden geleni yaptı.

Tabii ki önümüzdeki karşılamada farklı oyucularla ve çok daha kuvvetli bir şekilde gerçek yüzümüzü göstereceğimizi düşünüyorum."

Bir gazetecinin "taraftarın istifa çağırısında bulunduğu" yönündeki sorusuna Gisdol şu cevabı verdi:

"Maç maç bakarsak 6 maçın 3'ünü deplasmanda berabere kaldık. Evimizde de Galatasaray ve Göztepe ile oynadık. Onlar da ligin 1 ve 2'nci sırasında. Bugün de Beşiktaş'a karşı daha zayıf bir kadro ile çıkmak zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlarda statü gereği oynamayan oyuncularımızın gelmesi ile birlikte çok daha kuvvetli bir şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum. Bütün oyuncuların en iyi şekilde aramıza katılmasını istiyorum. Önümüzdeki süreçte başarısız olacağımıza dair herhangi bir şüphem yok."

Beşiktaş Kayseri'de gol oldu yağdı: Rafa Silva'nın gecesiBeşiktaş Kayseri'de gol oldu yağdı: Rafa Silva'nın gecesi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Spor
Fenerbahçe'de ızdırap çeken futbolcuyu açıkladı
Fenerbahçe'de ızdırap çeken futbolcuyu açıkladı
Tedesco neden yenildiklerini açıkladı: Şiddetimiz iyiydi!
Tedesco neden yenildiklerini açıkladı: Şiddetimiz iyiydi!
Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı
Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı