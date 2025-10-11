Gençlerbirliği'nde yeni dönem başladı
Gençlerbirliği Kulübü'nde başkan Osman Sungur'un istifasından sonra yeni dönem yönetim kurulunda görev dağılımı yapılmasıyla başladı.
Başkent ekibinde Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla Mehmet Kaya'nın başkanlığa seçilmişti.
İSMAİL GELİÇ BAŞKAN VEKİLİ OLDU
Yönetim kurulundaki görev dağılımı da şöyle oluştu:
Başkan: Mehmet Kaya
Başkan vekili: İsmail Geliç
Başkan yardımcısı: Erhan Kızılmeşe
Genel sekreter: Taner Ünlü
Sayman: Adem Becerikli
Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Serkan Yıldız
Asbaşkan: Mithat Akar, Özer Yıldırım, Abdulfettah Doğan, Aykut Çakmaklı
Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu
Yönetim kurulu üyesi: Ömer Faruk Fukara, Mehmet Selvi, Kenan Memiş, Rıfat Songür, Canpolat Aras, Eyüp Taymur, Mücahit Şentürk, Süleyman Yurtseven, Fuat Yılmaz, Yalçın Artukoğlu, Tuğba Koç Erciyas, Yavuz Fuat Yılmaz, Mete Baykara, Mehmet Hakan Onkur, Coşkun Balkan.