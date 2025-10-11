Gençlerbirliği'nde yeni dönem başladı

Gençlerbirliği'nde yeni dönem başladı
Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapılmasıyla birlikte yeni dönem de başladı.

Gençlerbirliği Kulübü'nde başkan Osman Sungur'un istifasından sonra yeni dönem yönetim kurulunda görev dağılımı yapılmasıyla başladı.

Başkent ekibinde Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla Mehmet Kaya'nın başkanlığa seçilmişti.

İSMAİL GELİÇ BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Yönetim kurulundaki görev dağılımı da şöyle oluştu:

Başkan: Mehmet Kaya

Başkan vekili: İsmail Geliç

Başkan yardımcısı: Erhan Kızılmeşe

Genel sekreter: Taner Ünlü

Sayman: Adem Becerikli

Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Serkan Yıldız

Asbaşkan: Mithat Akar, Özer Yıldırım, Abdulfettah Doğan, Aykut Çakmaklı

Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli olduSüper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu

Yönetim kurulu üyesi: Ömer Faruk Fukara, Mehmet Selvi, Kenan Memiş, Rıfat Songür, Canpolat Aras, Eyüp Taymur, Mücahit Şentürk, Süleyman Yurtseven, Fuat Yılmaz, Yalçın Artukoğlu, Tuğba Koç Erciyas, Yavuz Fuat Yılmaz, Mete Baykara, Mehmet Hakan Onkur, Coşkun Balkan.

