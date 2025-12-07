Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

52. dakikada başkent ekibi ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen hızlı atakta Oğulcan Ülgün, topu yerden içeriye çevirdi. Koita'nın şutunda Fatih Karagümrük'un stoperi Roco, topu kale çizgisinden çıkardı.

53. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayında topla buluşan Dele-Bashiru'nun sert şutunda top üst direkten döndü.

65. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Metehan Mimaroğlu'nun pasında ceza yayında topu alan Koita, rakiplerinden sıyrılarak içeriye kat etti. Malili futbolcu, sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu uzak kale direğinin dibinden ağlara gönderdi: 2-0. Koita, Gençlerbirliği formasıyla ilk golünü attı.

69. dakikada Niang'ın şutunda filelere giden top, VAR incelemesinin ardından gol değeri kazanmadı.

74. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Tongya'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Niang'ın şutunda Grbic'ten dönen topu Metehan Mimaroğlu tamamladı: 3-0.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yönetim değişikliğinin ardından çıktığı ilk maçı kazanan Gençlerbirliği, ligde bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Ligde iki maç sonra galip gelen Gençlerbirliği puanını 14'e yükseltirken, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı.

Öte yandan başkent ekibinde Ali Ekber Düzgün, başkan değişikliği sonrası bugünkü maçta yeniden kulübede sportif direktör olarak görev yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 55 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürpüz (Dk. 77 Onyekuru), Koita (Dk. 86 Samed Onur), Tongya (Dk. 86 Dal Varesanovic), Niang (Dk. 86 Furkan Ayaz Özcan)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Roco (Dk. 82 Çağtay Kurukalıp), Esgaio, Kranevitter, Doh (Dk. 71 Gray), Berkay Özcan, Johnson (Dk. 62 Barış Kalaycı), Serginho, Fofana

Goller: Dk. 29 Oğulcan Ülgün, Dk. 65 Koita, Dk. 74 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 11 Doh, Dk. 76 Grbic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 40 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)