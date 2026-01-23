Galip sayılır bu yolda mağlup Zeynep: Çirkinlikte sınır tanımayan rakibi Türk taraftarlar önünde dans etti

İlklere imza atan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 3. tur müsabakasında dünya 112 numarası Zeynep, sıralamada 94. basamakta yer alan Putintseva'yla KIA Arena'da karşılaştı.

Avustralya Açık'ta 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi olan Zeynep, ilk sette ilk üç oyun sonunda 3-0 geriye düştü. Daha sonraki iki oyunu da alan ve servis kıran Zeynep, 5. oyunda yine serviste etkili olamadı. İlk sette 6. oyunda rakibinin servisini kırarak sete dengeyi (3-3) getiren Zeynep, sonraki oyunda da hata yapmadı ve 4-3 öne geçti. 11. oyunda kendi servisinde 4-0 öne geçmesine rağmen milli raket, çok fazla basit hata yapınca servisini kırdırdı.

Maçı kazanmak için servis atan rakibine direnen Zeynep, 12. oyunda yine servisi kırdı ve 6-6'lık eşitliği sağladığı seti tie-break'e götürdü. Karar oyununda rakibini yenen Zeynep Sönmez, seti 7-6 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Ancak Putintseva, daha az hata yaptığı seti 6-3 maçı da 2-1 kazanarak 4. tura yükseldi.

KAZAK TENİSÇİDEN ÇİRKİN HAREKETLER

Maçı çok sayıda Türk seyirci de izleyerek Zeynep'e destek oldu.

Putintseva ise maçı kazanınca elini kulağına götürerek Arena'daki Türk taraftarlara "Sizi duyamıyorum" işaretini uzun süre yerinde dönerek yaptı.



Türk taraftarlar bu hareketi yuhalayarak protesto ederken, Putintseva bu sefer de Türk taraftarlar önünde dans etmeye başladı.



Taraftarlar Kazak tenisçiye büyük tepki gösterdi.