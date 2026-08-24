Galatasaraylı futbolcunun talebine ret: Dursun Özbek anında cevap verdi

Süper Lig'de son olarak Erzurumspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da Lucas Torreira hareketliliği yaşanıyor.

MAAŞINA ZAM İSTEDİ

İtalya Serie A ekiplerinden talipleri olduğu belirtilen Lucas Torreira'nın menajeri, Galatasaray'dan zam talep etti. Halihazırda 3.8 milyon euro kazanan Uruguaylı futbolcu, 4.3 milyon euro istedi.

"YA ZAM YAPARSINIZ YA DA BİZ GİDERİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre; oyuncunun menajer, Galatasaray yönetimine "Ya zam yaparsınız ya da biz gideriz" dedi. Yapılan bu reste karşı Dursun Özbek'in cevabı belli oldu.

"BUNUN KARARINI BİZ VERİRİZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek talebi reddetti. Özbek verdiği cevapta "Bunun kararını biz veririz" diye konuştu.