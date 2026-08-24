Galatasaraylı futbolcunun talebine ret: Dursun Özbek anında cevap verdi
Galatasaray'da Lucas Torreira maaşına zam istedi. Oyuncunun menajeri, "Ya zam yaparsınız ya da biz gideriz" derken Dursun Özbek'ten cevap gecikmedi. Özbek "Bunun kararını biz veririz" diyerek talebi reddetti.
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Süper Lig'de son olarak Erzurumspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da Lucas Torreira hareketliliği yaşanıyor.
MAAŞINA ZAM İSTEDİ
İtalya Serie A ekiplerinden talipleri olduğu belirtilen Lucas Torreira'nın menajeri, Galatasaray'dan zam talep etti. Halihazırda 3.8 milyon euro kazanan Uruguaylı futbolcu, 4.3 milyon euro istedi.
"YA ZAM YAPARSINIZ YA DA BİZ GİDERİZ"
Sabah'ta yer alan habere göre; oyuncunun menajer, Galatasaray yönetimine "Ya zam yaparsınız ya da biz gideriz" dedi. Yapılan bu reste karşı Dursun Özbek'in cevabı belli oldu.
"BUNUN KARARINI BİZ VERİRİZ"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek talebi reddetti. Özbek verdiği cevapta "Bunun kararını biz veririz" diye konuştu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi