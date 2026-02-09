Galatasaray'ın rakibi zor kurtuldu

Yayınlanma:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Lazio ile 1-1 berabere kaldı. Juventus beraberlik golünü 90+6'da buldu.

Serie A'nın 24. haftasında Juventus, Lazio'yu ağırladı. Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı mavi-beyazlı ekip, 45+2. dakikada Pedro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Roma temsilcisi, 47. dakikada ise Gustav Isaksen'in golüyle 2-0 üstünlük kurdu.

BERABERLİK 90+6'DA GELDİ

Luciano Spalletti'nin öğrencileri, Weston McKennie'nin 59. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirerek umutlandı. Siyah-beyazlılar, Pierre Kalulu'nun 90+6. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus'ta sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan milli futbolcu Kenan Yıldız, maç öncesinde Juventus CEO'su Damien Comolli ve Juventus Futbol Strateji Direktörü olan eski takım kaptanlarından Giorgio Chiellini ile taraftarı selamladı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Kenan, gol atamasa da takımının hücumdaki en etkili oyuncusu olarak dikkati çekti.

JUVENTUS KAÇ PUANDA?

Bu sonuçla Juventus, bu sezonki 7. beraberliğini yaşadı. Ligde 13 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunan siyah-beyazlılar, son anlarda attığı golle gelen beraberlikle puanını 46'ya yükseltti. Juventus, İtalya Kupası çeyrek finalinde 3-0'lık Atalanta mağlubiyetinin ardından Lazio beraberliğiyle üst üste 2 maçta galibiyet alamadı. Lazio ise puanını 33'e çıkarttı.

(AA)

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

