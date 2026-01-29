Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. hafta maçında İBB Spor Kulübü, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ise Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta maçında Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

İKİ MAÇ TEK BİLETLE İZLENECEK

Galatasaray Kulübü, aynı gün Burhan Felek'te oynanacak iki maç için alınan kararı açıkladı.

1 Şubat 2026 Pazar günü TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak olan Galatasaray HDI Sigorta - İBB Spor Kulübü ve Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçlarının biletleri, iki maç tek bilet olarak satışa çıktı.

Galatasaray HDI Sigorta - İBB Spor Kulübü karşılaşması saat 14.00’te, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana karşılaşması ise saat 17.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE DERBİSİ BEDAVAYA GELECEK

Burhan Felek'te oynanacak ilk maç Galatasaray HDI Sigorta - İBB Spor Kulübü mücadelesi olacak.

Dolayısıyla ilk maçı izleyenler Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçına para vermemiş olacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

''İki Maç Tek Bilet'' kampanyasında bilet fiyatları 400 TL olarak belirlendi.

Saha içi bilet fiyatı ise 3 bin TL olacak.