Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak.

VAR'DA ÖMER FARUK TURTAY

Galatasaray - Kayserispor maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

İKİ TAKIMIN FORMU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 14 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 46 puanla 1. sırada yer alıyor.

Kayserispor ise 15 puanla küme hattında 17. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray - Kayserispor maçının ilk 11'leri şu şekilde: