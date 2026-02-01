Galatasaray'ın Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Noa Lang, mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak.
VAR'DA ÖMER FARUK TURTAY
Galatasaray - Kayserispor maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.
İKİ TAKIMIN FORMU
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 14 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 46 puanla 1. sırada yer alıyor.
Kayserispor ise 15 puanla küme hattında 17. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray - Kayserispor maçının ilk 11'leri şu şekilde:
- Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen
- Kayserispor: Bilal, Carole, Denswil, Semih, Ramazan, Furkan, Bennasser, Cardoso, Benes, Opoku, Onugkha