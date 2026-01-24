Galatasaray'ın Karagümrük 11'i: Lang oynayacak mı? Okan Buruk'tan flaş karar

Yayınlanma:
Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un ilk 11'ini belirlediği öğrenildi. Yeni transfer Noa Lang oynayacak mı?

Süper Lig'de lider Galatasaray, 19. hafta maçında bu akşam Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan.

2024/11/07/hbgs.jpgSarı kırmızılı takım ligde 43 puanla 1. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK, 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da sakatlıkları süren Wilfried Singo ile Arda Ünyay yok.

4 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında. Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, bu akşam kart görmeleri halinde 20. haftadaki Kayserispor maçında oynamayacaklar.

LANG OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da en çok merak edilen konu yeni transfer Noa Lang'ın oynayıp oynamayacağı. Teknik direktör Okan Buruk'un Lang'a ilk 11'de yer vermesi beklenmiyor.
Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed, Balkovec, Çağtay, Berkay Özcan, Doh, Serginho, Larsson, Barış Kalaycı, Tiago.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay, Torreira, Sana, Sara, Barış, Osimhen.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
