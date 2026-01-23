Galatasaray'ın istediği Oulai için Fatih Tekke'den açıklama

Galatasaray'ın istediği Oulai için Fatih Tekke'den açıklama
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Oulai gündemi hakkında konuştu. Tekke, Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, 2-1 galip geldi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Tekke, Galatasaray’ın istediği Oulai için de konuştu.

“TRABZONSPOR’UN MENFAATİ NEYSE ONU YAPARIZ”

Yönetimle fikir birliği içerisinde olduklarını belirten Fatih Tekke’nin sözleri şu şekilde:

Başkanımız, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizle aynı düşüncedeyiz. Ekibim aylardır büyük bir emekle oyuncu izliyor. Aramızda fikir ayrılığı yok. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yaparız. Katılacak ve ayrılacak oyuncular olabilir ama hedefimizden asla şaşmayacağız.

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Trabzonspor'dan Oulai için teklifini iletti. Sarı-kırmızılıların ilk teklifi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından reddedildi. Doğan, beklentilerinin 40 milyon euro olduğunu kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

