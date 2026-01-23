Galatasaray transfer yarışını kazandı: Anlaşmaya varıldı

Galatasaray transfer yarışını kazandı: Anlaşmaya varıldı
Galatasaray, Girona'dan Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Girona'yla anlaşmaya vardı.

Noa Lang’i kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk hamlesini yapan Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Yaser Asprilla’nın transferi için Girona ile anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Haberde oyuncunun kiralık olarak transfer edileceği ve belli sayıda maça çıkması halinde satın alma opsiyonun devreye gireceği kaydedildi.

Oyuncunun satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde transferin Galatasaray’a toplam maliyetinin 23 milyon euroya varacağı vurgulandı.

EN YÜKSEK TEKLİF GALATASARAY’IN

23 yaşındaki futbolcu için Avrupa’dan başka tekliflerin olduğu da belirtilirken en yüksek teklifin Galatasaray ait olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli eski yönetici İlkin Aydın bombasını attı: Taraftarlar çok kızdıFenerbahçeli eski yönetici İlkin Aydın bombasını attı: Taraftarlar çok kızdı

17 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon İspanyol kulübüyle 17 maça çıkan Kolombiyalı sağ kanat, 770 dakika sahada kaldı. Yaser Asprilla, bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.

