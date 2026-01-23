Fenerbahçeli eski yönetici İlkin Aydın bombasını attı: Taraftarlar çok kızdı

Eylül ayında yapılan olağanüstü genel kurula kadar Fenerbahçe Voleybol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hulusi Belgü paylaşımında Galatasaray Daikin’in kaptanlığını yapan İlkin Aydın’ın sarı-lacivertli formayı giymesine dair taraftarlara bir soru yöneltti.

“FENERBAHÇE İLKİN AYDIN’I ALIRSA TARAFTARLARIN TEPKİSİ NE OLUR”

Yapılan paylaşımında, “Bir şeyi çok merak ediyorum Galatasaray’dan İlkin alınırsa taraftarın tepkisi ne olur? Voleybol taraftarı ne düşünür ? Bu arada bu paragrafı ekleme ihtiyacı duydum; benim transferlerde hiç bir etkim ve yetkim yok sadece merak ettiğim için sordum” denildi.

TARAFTARLARI KIZDIRDI

Ancak Hulusi Belgü’nün bu paylaşımı tepkilere yol açtı. Fenerbahçeli bazı taraftarlar, İlkin Aydın’ı istemediğini belirterek tepki gösterirken Galatasaraylılar ise kaptanları için yapılan bu paylaşımı eleştirdi.