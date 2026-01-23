Fenerbahçe'de bir ayrılık daha geldi: TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha geldi: TFF'ye bildirildi
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladığını TFF'ye bildirdi.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadroda düşünmediği isimlerle de bir bir yollarını ayırıyor.

BARTUĞ ELMAZ, KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI

Sarı-lacivertliler son olarak yeterli süre bulamayan Bartuğ Elmaz ile yollarını ayırdı. Genç futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Fenerbahçe ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirirken henüz resmi açıklama yapmadı.

bartug-elmaz-fenerbahce-2023-24-1689885863-112032.jpg

8 MAÇTA 244 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Bartuğ Elmaz, 244 dakika sahada kaldı. Elmaz, gol ya da asist kaydedemedi.

Galatasaray maçına saatler kala imzayı attıGalatasaray maçına saatler kala imzayı attı

GALATASARAY'I KONUK EDECEKLER

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, 9 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Karagümrük, ligde Galatasaray'ı konuk edecek.

24 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

