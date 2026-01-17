Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin olacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: 2 maç sonra geri döndü

UĞUCAN ÇAKIR KALEYE DÖNDÜ

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Fethiyespor maçlarının ardından kaleyi yeniden Uğurcan Çakır'a emanet etti. Kart cezalısı Torreira'nın yerine de İlkay Gündoğan forma giyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Mujakic, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı, Ogün Özçiçek, Maxim, Bayo, Dragus.