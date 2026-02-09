Galatasaray'ın eski başkanı daha eski başkanın kızından boşandı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ile daha eski başkan Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas'ın 25 yıllık evliliği tek celsede sona erdi.

Galatasarayın 38. başkanı Burak Elmas ile 30. başkan Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas'ın boşandıkları ortaya çıktı.
Haberi Sabah'tan Bülent Cankurt verdi.

Faruk Süren Dursun Özbek'e ne dediğini açıkladıFaruk Süren Dursun Özbek'e ne dediğini açıkladı

Cankurt, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef yine herkesi şaşkına çevirecek, ilk okuduğunuzda inanamayacağınız bir boşanma haberim var! Galatasaray'ın 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas'ın boşandığını öğrendim!

"TEK CELSEDE SONLANDIRMIŞ"

Evet, yanlış okumadınız... Özel hayatlarını göz önünde yaşamayı çok tercih etmeseler de, mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Burak- Yelda Elmas çifti, yaklaşık 25 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmış. Boylarınca iki çocuğu olan çiftin şimdiye kadar tartıştığını bile duymadığım için başta inanmadım ama biraz araştırınca doğru olduğunu öğrendim. Bunca yılın ardından niye boşandıklarını öğrenemesem de, sosyal medya hesaplarında halen birbirleri ve çocuklarıyla olan fotoğrafları tuttuklarına göre arada üçüncü bir şahıs yok. Yani medeni bir şekilde anlaşarak boşanmayı başarmışlar. Keşke evliliklerini kurtarabilselerdi ama ikisinin de yolu açık olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

