Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan müjde
Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, ilk 11'e geri döndü.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
MAURO ICARDI İLK 11'E DÖNDÜ
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray'da Mauro Icardi, ilk 11'e geri döndü.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.