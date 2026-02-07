Galatasaray'ı tehdit ettiği iddialarına sert çıktı

Galatasaray'ı tehdit ettiği iddialarına sert çıktı
Yayınlanma:
Menajer George Gardi, Galatasaray yönetimine rest çekip tehdit ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Gardi yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Galatasaray’ın yurt dışından yaptığı transferlerde büyük rol oynayan menajer George Gardi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

“EN UFAK DOĞRULUK PAYI YOK”

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan George Gardi, Galatasaray’ı tehdit ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Gardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda Türk medyasında adımın geçtiği çok sayıda haberi açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum.

Ne yazık ki, verilen bilgilerin hiçbirinde en ufak bir doğruluk payı olmayıp; adım yalnızca karalama amacıyla kullanılmaktadır.

Adımı karalamak ve kamuoyunu manipüle etmek için kullanan herkese karşı yasal işlem başlatması için avukatıma tam yetki verdim.

ekran-goruntusu-2026-02-07-115526.png

NE OLMUŞTU?

343 Digitale’de konuşan İbrahim Seten, George Gardi’nin resmi bir görev almak istediğini ve “Artık her şeyi ben yapacağım. Başka menajer tanımam" dediğini öne sürmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Spor
Galatasaray'da liste son anda değişti: Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini kaptırdı
Galatasaray'da liste son anda değişti: Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini kaptırdı
Hakan Kutlu yalanladıktan saatler sonra yolladılar: Bir de teşekkür ettiler
Hakan Kutlu yalanladıktan saatler sonra yolladılar: Bir de teşekkür ettiler