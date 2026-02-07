Galatasaray'ı tehdit ettiği iddialarına sert çıktı

Galatasaray’ın yurt dışından yaptığı transferlerde büyük rol oynayan menajer George Gardi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

“EN UFAK DOĞRULUK PAYI YOK”

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan George Gardi, Galatasaray’ı tehdit ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Gardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda Türk medyasında adımın geçtiği çok sayıda haberi açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum.

Ne yazık ki, verilen bilgilerin hiçbirinde en ufak bir doğruluk payı olmayıp; adım yalnızca karalama amacıyla kullanılmaktadır.

Adımı karalamak ve kamuoyunu manipüle etmek için kullanan herkese karşı yasal işlem başlatması için avukatıma tam yetki verdim.

NE OLMUŞTU?

343 Digitale’de konuşan İbrahim Seten, George Gardi’nin resmi bir görev almak istediğini ve “Artık her şeyi ben yapacağım. Başka menajer tanımam" dediğini öne sürmüştü.