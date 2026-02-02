Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe'den görülmemiş paylaşım

Yayınlanma:
Fenerbahçe Sultanlar Ligi’ndeki Galatasaray zafer sonrası daha önce hiç yapılmayan bir paylaşıma imza attı. Deplasmanda kazanılan 3-0’lık derbinin ardından Sarı – Lacivertliler sosyal medya hesabından 2 ayrı video yayınladı.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, ligdeki 16. galibiyetini yaşarken, Galatasaray Daikin 6. yenilgisini elde etti.
Sarı-lacivertliler, derbi galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından 2 ayrı göndermeli video paylaştı.

PENGUENLİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe Medicana, son dönemde popüler olan penguen görselini kullandı.
Paylaşımda Burhan Felek Spor Salonu önünde Fenerbahçe atkılı penguen yer alırken yanındaki aslanın buz tutması dikkatlerden kaçmadı.

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPILDI

Fenerbahçe Medicana, bir başka paylaşımda ise derbiye servisleriyle iz bırakan Arina Fedorovtseva'yı ön plana çıkardı. Rus smaçör, salondan ayrılan Galatasaray kafilesine doğru otobüse el sallarken resmedildi. Videoda kahkaha efektine yer verilirken, arka planda “Kimse görmeden, o tarafa kimse görmeden” ifadeleri kullanıldı.

''ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VARDI''

Fenerbahçe Medicana kaptanı Eda Erdem, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Derbiyi 3-0 bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir atmosfer vardı. Maça çok sıkı başladık. İyi servisler attık. Bunun yanında da blok defansta da çok iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Vargas'ın yokluğunda Ana Cristina çok güzel sorumluluk aldı. Takım olarak beraber oynadığımız, kenetlendiğimiz bir derbi galibiyeti oldu. Tüm takım arkadaşlarımın eline emeğine sağlık'' dedi.

''BU YAPMAMIZ GEREKEN BİR ŞEYDİ''

Ana Cristina ise, ''Oyundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'a karşı kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Herkes bu maçı bekliyordu. Bence bugün elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maça çok odaklı bir giriş yapmaya çalıştık. Zaten bu yapmamız gerek bir şeydi.
Biz de bunu yaptık. Bu yüzden bizimle çok gurur duyuyorum. Ayrıca kendi adıma da çok mutluyum. Belki de bu sahadaki en iyi hallerimden biriydi. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

