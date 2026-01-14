Galatasaray'dan yağmurluk açıklaması: Çaresi bulunacak

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında iki kulübün taraftarlarına dağıttıkları yağmurluklar arasındaki fark gündem olmuştu.

Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların daha kaliteli olduğu görülürken, Galatasaraylı taraftarlar kendilerine verilen yağmurlukların kalitesizliğine tepki göstermişti.

Galatasaray'dan bu yağmurluklarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yelkencioğlu, Süper Kupa finalininde taraftara dağıtılan ve eleştirilere neden olan yağmurluklara değinerek, "Hedefimiz her zaman taraftarımızı memnun etmek. Onun için çok çalışıyoruz. Her zaman taraftarımızın takımımızın yanında olduğunu biliyoruz. Onlarla bir aileyiz. Mutlaka yaşananların çaresi bulunacaktır. Hiçbir zaman taraftarımızı üzmek istemeyiz. Süper Kupa'daki mağlubiyeti de telafi edeceğiz" dedi.

"SON 12 SENEDE 14 KUPAMIZ VAR"

Niyazi Yelkencioğlu, RAMS Park'ta PUBG Mobile ile düzenlenen iş birliği anlaşması imza töreninde ayrıca şunları söyledi:

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu

"Son 12 senede bizim 14 kupamız var. Bunun 6'sı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Kupa. Rakibimizin 2 kupası var. Biri Türkiye Kupası, biri de son aldığı Süper Kupa. Taraftarlarımız müsterih olsun. Galatasaray girdiği her yarışmada şampiyonluk için mücadele eder. Buna, 'Bir yol kazası' diyelim. Önümüzde 3 kulvar var. Oralarda çok önemli maçlarımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız mağlubiyetten dolayı çok üzüldü. Bunu telafi edeceğiz.

Her sene sponsorlukta rekor kırıyoruz. Bu, Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor. Galatasaray başarılı oldukça sponsorlarımız da çoğalıyor. 2022'de göreve geldiğimizde sponsorlardan gelirimiz yaklaşık 17 milyon dolar civarındaydı. Bugün ulaştığımız nokta sadece futbol takımı forma ve şortu 41 milyon avroyu buldu. Şu anda genelde 90 milyon avrodayız. İnşallah mayıs sonuna kadar 120 milyon avroya çıkmayı hedefliyoruz."