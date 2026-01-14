Galatasaray'dan yağmurluk açıklaması: Çaresi bulunacak

Galatasaray'dan yağmurluk açıklaması: Çaresi bulunacak
Yayınlanma:
Galatasaray Kulübüt Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Süper Kupa finalinde taraftarlara dağıtılan yağmurluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında iki kulübün taraftarlarına dağıttıkları yağmurluklar arasındaki fark gündem olmuştu.
Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların daha kaliteli olduğu görülürken, Galatasaraylı taraftarlar kendilerine verilen yağmurlukların kalitesizliğine tepki göstermişti.
Galatasaray'dan bu yağmurluklarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

2024/11/07/hbgs.jpgGalatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yelkencioğlu, Süper Kupa finalininde taraftara dağıtılan ve eleştirilere neden olan yağmurluklara değinerek, "Hedefimiz her zaman taraftarımızı memnun etmek. Onun için çok çalışıyoruz. Her zaman taraftarımızın takımımızın yanında olduğunu biliyoruz. Onlarla bir aileyiz. Mutlaka yaşananların çaresi bulunacaktır. Hiçbir zaman taraftarımızı üzmek istemeyiz. Süper Kupa'daki mağlubiyeti de telafi edeceğiz" dedi.

"SON 12 SENEDE 14 KUPAMIZ VAR"

Niyazi Yelkencioğlu, RAMS Park'ta PUBG Mobile ile düzenlenen iş birliği anlaşması imza töreninde ayrıca şunları söyledi:

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli olduGalatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu

"Son 12 senede bizim 14 kupamız var. Bunun 6'sı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Kupa. Rakibimizin 2 kupası var. Biri Türkiye Kupası, biri de son aldığı Süper Kupa. Taraftarlarımız müsterih olsun. Galatasaray girdiği her yarışmada şampiyonluk için mücadele eder. Buna, 'Bir yol kazası' diyelim. Önümüzde 3 kulvar var. Oralarda çok önemli maçlarımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız mağlubiyetten dolayı çok üzüldü. Bunu telafi edeceğiz.
Her sene sponsorlukta rekor kırıyoruz. Bu, Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor. Galatasaray başarılı oldukça sponsorlarımız da çoğalıyor. 2022'de göreve geldiğimizde sponsorlardan gelirimiz yaklaşık 17 milyon dolar civarındaydı. Bugün ulaştığımız nokta sadece futbol takımı forma ve şortu 41 milyon avroyu buldu. Şu anda genelde 90 milyon avrodayız. İnşallah mayıs sonuna kadar 120 milyon avroya çıkmayı hedefliyoruz."

Kaynak:AA

Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Spor
Galatasaray maça saatler kala 3 kötü haberi verdi
Galatasaray maça saatler kala 3 kötü haberi verdi
Sultanlar Ligi'ne bomba transfer: Vanja geliyor
Sultanlar Ligi'ne bomba transfer: Vanja geliyor