Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Resmi yalanlama geldi
Galatasaray Sağlık Heyeti Başkanı Yener İnce, Singo ile sakatlık iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınlanan bildiride iddialar yalanlandı.

Galatasaray'dan sosyal medyadaki iddialara jet yalanlama geldi.
Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, Wilfried Singo hakkında sosyal medyada yer alan iddiaları yazılı bir açıklamayla yalanladı. İnce, kendisine atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yener İnce, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün sosyal medyada yer alan ‘Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu’ ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

SINGO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo, son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı çalışıyor. Sağlık heyetinin yaptığı resmi açıklama, oyuncunun kariyeriyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu.

singo.jpg

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Emre Kaplan’ın aktardığı bilgilere göre, Galatasaray sağlık kurulu, Wilfried Singo’nun bundan sonraki futbol hayatında sağ bek pozisyonunda forma giymesinin mümkün olmadığı yönünde teşhis koydu. Yapılan kontroller ve geçmiş sakatlık verilerinin ardından bu sonuca varıldığı Emre Kaplan tarafından açıklandı. Ancak Emre Kaplan'ın bu iddiaları resmi bir dille yalanlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

